Более 8 сотен жертв: почему украинцы тонут и что делать, чтобы спастись

В столице рекордное количество утопленников. С начала года вода унесла жизни уже полсотни человек. Это почти вдвое больше, чем в прошлом году. По Украине тоже горькая статистика – более 8 сотен смертей на воде. В основном она забирает молодых мужчин. Все из-за неосторожности и алкоголя – говорят спасатели, которые ежедневно достают тела с водоемов.

Люди купаются где им заблагорассудится. Вот на этом столичном озере Синем – купаться нельзя. Но киевляне на запрет не обращают внимания. Даже в дождь здесь людно. Как следствие – недавно водолазы достали из озера тело мужчины. Смертей говорят – могло бы быть меньше, если бы украинцы знали хоть элементарные правила поведения на воде. Главное помнить – даже если вас схватила судорога – есть шанс спастись, если не паниковать.

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Если вы увидели как тонет другой человек – действуйте быстро. Сразу зовите на помощь. Чем больше людей привлечете – тем больше шансов на спасение. Если вы плохо плаваете – не лезьте в воду – тогда можете утопить и себя, и человека которого спасаете. Уверены в своих силах – подплываете осторожно, хватайте сзади за голову, волосы или плечо и тяните к берегу.

Если вы вытащили человека из воды, а он без сознания – проверьте пульс и начинайте делать искусственное дыхание. Но перед этим обязательно проверьте, не имеет ли ничего человек во рту. Делайте искусственное дыхание – пока не приедут медики. Даже если вы неопытны – вы в силах подарить другому человеку шанс на жизнь. Главное не оставаться равнодушными!

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Опубликовано Август, 16 в 17:28



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