Предупредить трагедию. Жители Болехова перекрыли переправу государственного значения
Пути почти нет – ехать по городу невозможно даже на скорости 5-10 км в час. Поэтому все водители проезжают бездорожья по обочине.
Люди протестуют – непрерывно ходят по пешеходному переходу. Пропускают только спецмашины, а также машины и автобусы с детьми и больными.
Объездная, что должна была разгрузить город. 14 километров вроде отремонтировали и сдали в эксплуатацию.
Именно поэтому через Болехов проходит весь транзитный транспорт. Такая перегрузка разрушает дорогу, которую еще ни разу капитально не ремонтировали.
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Больше всего страдает мост – единственный в Болехове. Ему полвека, он трещит от старости, вода подмыла опоры. Допустимая нагрузка 16 тонн, но фуры игнорируют запрет, окончательно разрушая переправу.
Городские же чиновники разводят руками – помочь ничем не могут.
Дорогу действительно начали латать, правда, поспешно: ямы не вычищают, и не просмаливают, а только разбрасывают щебень.
К протесту уже присоединились жители соседних сел. Говорят, будут переходом пользоваться, пока правительство или область не назовет конкретную дату начала ремонта и выделенную на это сумму.
К слову, Прикарпатский город Косов летит в пропасть: берег подмывает река.