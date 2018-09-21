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Порошенко подал в суд на ВВС за клевету

Петр Порошенко подал в суд на BBC за клевету. Как сообщили фактам в администрации президента, поводом для судебного иска стала публикация о том, что глава государства якобы заплатил за встречу с главой США Дональдом Трампом около четырехсот тысяч долларов.

Адвокаты Петра Порошенко считают статья нанесла ущерб репутации их клиента, что особенно опасно, поскольку тот активно продвигает в Украине антикоррупционные шаги.

В заметке BBC утверждается, что посредники, которые действовали от имени Петра Порошенко, совершили тайный платеж Майклу Коэну, который тогда был личным адвокатом Трампа. BBC написал, что через официальные каналы Петр Порошенко мог добиться лишь нескольких минут светской беседы и рукопожатия.

Читайте: Трамп не сдал ни одной позиции по Украине – Порошенко

К слову, Факты ICTV писали, что Порошенко встретился с Трампом

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