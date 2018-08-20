Факты / Видео / Украина / Потопы в Киеве: причины и кого накажут/

Потопы в Киеве: причины и кого накажут

В Киеве нужно полностью заменить дренажную систему. Такие итоги потопов, которые произошли на прошлой неделе, объявили сегодня в КГГА.

За два дня непогоды в столице сломано три сотни деревьев и еще 500 – повреждены, уничтожены 8 линий электропередачи, а потоки дождевой воды затопили два торговых центра и несколько подземных паркингов. Такой отчет столичных чиновников, кивают на стихию и старую дренажную систему. В мэрии обещают проверить заведения в проблемных местах, где возможны подтопления.

Обещают наказывать тех, кто незаконно переделал подземные коммуникации.

Но не только непогода виновата, уверены специалисты, ведь дренаж советских времен просто не рассчитан на такое количество воды.

Смотрите: Потоп в Киеве: на Антоновича провалился асфальт

Еще одна беда – хаотичная застройка центра Киева, где исчезли многие парковки и скверы, а взамен появились бетонные свечи на десятки этажей в небо и обязательно несколько этажей под землей. Такая архитектура не только испортила внешний вид столицы, но и нарушила всю геологию и перекрыла немало подземных рек и ручьев.

Напомним, вечером 18 августа в Киеве прошел сильный ливень, который снова превратил улицы в реки.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Потоп в Києві
Когда столица уйдет под воду: разрушенный асфальт и реки вместо дорог
Потоп у Києві
Авто по окна в воде: Киев затопило второй раз за неделю
Пропасти и реки мусора: на Закарпатье пришел разрушительный ливень
Погодный апокалипсис в Киеве: где не проехать и почему опять полно воды
Осторожно! На Киев надвигается новая гроза
Град
Львовщину засыпал град
Потоп у Львові
Возьму гондолу напрокат! Во Львове снова потоп
Потопы и разрушенные мосты: как Киев собирается преодолевать очередной ливень

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка