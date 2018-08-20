Потопы в Киеве: причины и кого накажут

В Киеве нужно полностью заменить дренажную систему. Такие итоги потопов, которые произошли на прошлой неделе, объявили сегодня в КГГА.

За два дня непогоды в столице сломано три сотни деревьев и еще 500 – повреждены, уничтожены 8 линий электропередачи, а потоки дождевой воды затопили два торговых центра и несколько подземных паркингов. Такой отчет столичных чиновников, кивают на стихию и старую дренажную систему. В мэрии обещают проверить заведения в проблемных местах, где возможны подтопления.

Обещают наказывать тех, кто незаконно переделал подземные коммуникации.

Но не только непогода виновата, уверены специалисты, ведь дренаж советских времен просто не рассчитан на такое количество воды.

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Еще одна беда – хаотичная застройка центра Киева, где исчезли многие парковки и скверы, а взамен появились бетонные свечи на десятки этажей в небо и обязательно несколько этажей под землей. Такая архитектура не только испортила внешний вид столицы, но и нарушила всю геологию и перекрыла немало подземных рек и ручьев.

Напомним, вечером 18 августа в Киеве прошел сильный ливень, который снова превратил улицы в реки.

Опубликовано Август, 20 в 19:51



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