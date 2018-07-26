Вернуть молодежь в села: проект Валентины Ведровской в Новых лидерах

Не привидение, а живые. Села, куда захочет возвращаться молодежь, и где дети смогут иметь интересный досуг. Это возможно – уверенна Валентина Ведровская. Она и сама выросла в селе, теперь живет и работает во Львове. Говорит: не требуется огромные суммы – главное, уметь эффективно и целесообразно использовать средства. И учить с детства тех, кто в будущем сможет оживить село. На примере родной Соколивки Валентина реализует пилотный проект общины, где молодежь будет иметь возможности и перспективу реализовать себя.

Соколовка на Львовщине, когда-то была городком, а сейчас вымирающее село. Оживить его – самая большая мечта Валентины Ведровской.

Именно дети должны стать двигателями изменений – убеждена участница проекта Новые лидеры Валентина Ведровская. Для них с командой организует тренировочный лагерь.

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Работа с молодежью – лишь первый шаг замысла Валентины. К осени детей будут забирать в лагере и учить основам менеджмента. Дальше – создадут детский совет и привлекут его к работе местной власти. Зато сама община должна быть комфортной, безопасной и удобной для ребенка, чтобы он уже взрослым, захотела сюда вернуться.

Женщина объясняет основную ошибку: теперь, когда община получает деньги, тратит их на то, что дает кратковременный эффект: дороги и освещение. Но со временем пользоваться благами становится – некому.

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Опубликовано Июль, 26 в 11:31



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