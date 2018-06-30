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Воздухоплавание в Украине: как готовятся и цена соревнований

Полеты на шаре – это не только развлечение. Мало кто знает, но уже 20 лет подряд украинцы ездят на европейские и мировые чемпионаты по воздухоплаванию. Один из таких пройдет уже этой осенью в Австрии.

Цель на земле – белый тканевый крест размером 10 на 10 метров. Из воздуха пилот должен попасть в него специальным маркером – полутораметровым отрезком ткани. Чем ближе к центру упадет маркер – тем больше баллов зарабатывает команда.

Хотя пилот поднимается в небо один, от тех, кто остается на земле – зависит не меньше. Автомобиль команды постоянно движется впереди шара, сообщает о ситуации, куда направляется пилот.

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Воздухоплавания – дорогой спорт. Участие в соревнованиях, тренировки и специальное оснащение – все это полностью ложится на плечи спортсменов. Хотя во многих странах – в частности в США, Литве и Польше – этот вид спорта поддерживает государство.

Все будущие пилоты воздушных шаров проходят строгое медобследование, изучают теорию и совершенствуют практику.

К слову, под Киевом соревнуются украинские монстр-траки и квадроциклы.

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