Мимо Грады и Смерчи в длинных очередях – препятствия на КПВВ на Донбассе

Кроме обстрелов позиций украинских военных, российско-оккупационные войска продолжают создавать препятствия для пересечения контрольно-пропускных пунктов на линии разграничения. По данным Государственной пограничной службы Украины, сегодня утром возле переправы КПВВ ожидали 170-т транспортных средств.

А по сообщению местных жителей, многим гражданам из-за отказа пропуска со стороны боевиков – опять пришлось ночевать в так называемой серой зоне, подвергая свою жизнь опасности.

Сейчас на Донбассе работает четыре КПВВ – Майорское, Марьинка, Новотроицкое и Гнутово. Ежедневно их пересекает до 40 тыс. человек. Украинские пункты, как уверяют пограничники, работают в штатном режиме. Задерживают только боевики.

Смотрите: По соображениям безопасности: почему не работал КПВВ Майорское

К тому же после убийства главаря так называемой ДНР Захарченко, оккупационная власть вообще планировала перекрыть КПВВ со своей стороны, но люди возмутились.

Военная техника, цинизм, и длительные проверки, и на границе, и на линии разграничения, под прицелом российских автоматов – обычное дело. Правда, об этом на камеру жители оккупированных территорий рассказывать боятся.

К слову, новый режим работы КПВВ на линии разграничения.

Опубликовано Сентябрь, 11 в 19:59



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