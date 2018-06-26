Поехал за лекарствами для ребенка. В РФ арестовали украинца Кияшко

В то же время Россия продолжает фабриковать дела против украинского народа. В Нижнем Новгороде сегодня предъявили обвинение в шпионаже и контрабанде майору МВД Украины в отставке, а ныне – адвокату Игорю Кияшко. Его арестовали еще 10 апреля.

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Говорят, что он хотел приобрести документацию и компоненты авиадвигателей в истребителя МИГ-29. Защита украинца отвергает обвинения. По словам жены, он поехал в Нижний Новгород за лекарствами для трехлетнего сына, у которого случился рецидив золотистого стафилококка и эти медикаменты нужно перевозить в холодильнике.

Но в России Игорь Кияшко перестал выходить на связь. Адвокат говорит, что сейчас не может дозвониться до следователя, чтобы начать защищать украинца. Наш МИД требует, чтобы нашего консула допустили к задержанному.

К слову, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что у украинского политзаключенного Олега Сенцова два гражданства.

Опубликовано Июнь, 26 в 22:05



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