Поездка в Берлин! Как прошел конкурс Железнодорожник от фонда Бориса Колесникова

На выставке InnoTrans в этом году более 400 железнодорожных инноваций. Почти половина из них – мировые премьеры. Alstom, Škoda, Siemens, немецкая компания показывает поезд Риал Джет.

Даже специалистам непросто отвечать любознательным ребятам. Ведь они не только талантливые студенты, а победители конкурса Железнодорожник фонда Бориса Колесникова.

Побороться за поездку на InnoTrans зарегистрировались почти 1000 студентов. Жюри мало выбрать 35 победителей. Но работы покорили организаторов и специалистов – так в Берлин отправились в два раза больше – 70 студентов.

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С помощью технологий виртуальной реальности здесь можно осмотреть поезда и локомотивы, даже зайти внутрь и посмотреть на колеса снизу.

Студенты были на выставке 3 дня. И обещают Берлину вернуться еще. А совсем скоро стартует и новый сезон конкурса Железнодорожник для всех студентов профильных вузов.

К слову, я всегда с Украиной. Леонид Кучма – хрестоматия независимости Украины.

Опубликовано Сентябрь, 22 в 19:38



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