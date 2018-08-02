Лишают усталости и продлевают жизнь: молодильные яблоки на Сумщине

Чудо-яблоня начала плодоносить на Сумщине. Работники станции натуралистов, которые ухаживают за деревом, говорят, и яблоня, и плоды имеют чудодейственные свойства.

Плодами покрылась вся яблоня-сад. Такого урожая, говорят местные, здесь не видели с десяток лет, поэтому уже готовятся консервировать яблоки, потому что верят, что они молодильных.

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Для туристов заранее собирают яблоки и готовят кришеники и варенье. Рецепт его не раскрывают – однако уверяют, чтобы сохранить магические свойства готовить надо с любовью и не один день.

К слову, чем в Украине обрабатывают урожаи.

Опубликовано Август, 02 в 10:56



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