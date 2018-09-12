Пожирают все на своем пути: в Украине нашествие рыжих слизняков
В Украине нашествия рыжих улиток. Они уничтожают овощи, цветы, декоративные растения. И все это с невероятной скоростью.
Особенно сейчас страдает западная территория Украины, Киевщина и Харьковщина.
Испанские слизни едят и уничтожают все, что попадается на пути. Страдают овощи, фрукты, цветы и декоративные растения. Весь урожай потерян. Весной скользкие паразиты сжирают первые ростки растений. Сгрызают корни цветов и кустов под землей и размножаются.
Еще испанские улитки могут переносить глистов.
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Чтобы от них спастись, следует использовать препараты на основе фосфата железа.
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