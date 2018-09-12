Пожирают все на своем пути: в Украине нашествие рыжих слизняков

В Украине нашествия рыжих улиток. Они уничтожают овощи, цветы, декоративные растения. И все это с невероятной скоростью.

Особенно сейчас страдает западная территория Украины, Киевщина и Харьковщина.

Испанские слизни едят и уничтожают все, что попадается на пути. Страдают овощи, фрукты, цветы и декоративные растения. Весь урожай потерян. Весной скользкие паразиты сжирают первые ростки растений. Сгрызают корни цветов и кустов под землей и размножаются.

Еще испанские улитки могут переносить глистов.

Смотрите: Окуни, лещи и раки повыкидывались на берег: кто морит рыбу в Южном Буге

Чтобы от них спастись, следует использовать препараты на основе фосфата железа.

Ранее Факты ICTV писали о экокатастрофе в Крыму. Что произошло и как это повлияло на природу и людей.

Опубликовано Сентябрь, 12 в 14:21



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.