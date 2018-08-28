Кредит МВФ для Украины: плюсы и минусы

Доллар рванул. Сегодня на межбанковском валютном рынке за 1 зеленый давали уже 28 грн. 9 коп. – на целых 20 коп. больше, чем накануне. Почти на полтинник подорожал и евро! Эксперты даже не берутся прогнозировать, каким же будет курс осенью, если Украине не удастся договориться с Международным валютным фондом.

Ибо кроме дыры в бюджете, до конца года нам надо еще и отдать более 1,5 млрд долларов международным кредиторам. МВФ прибудет в Киев на следующей неделе. И восстановление союза с ним для украинцев точно будет означать очередным подорожанием коммуналки.

А вот правительству слабее гривна – сейчас даже на руку.

Крепкая гривна, как ни странно, тоже немного подкачала госказну. Бюджет рассчитывали по курсу в среднем 29,5 грн. за доллар. Зато полгода зеленый стоил плюс-минус 27 грн. Поэтому поступления от налогов на импорт вышли меньше, чем планировали. Сократились и доходы от акцизов и ренты. Зато расходы и дальше хотят увеличить.

Между тем заполнить бюджетную дыру – нечем. Одолжить деньги стране, которая приостановила сотрудничество с МВФ, чрезвычайно сложно. А уже в сентябре наше государство должно вернуть 700 млн долларов международным кредиторам.

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Поэтому деньги нужны срочно. Иначе – возможен даже дефолт. Это подтолкнуло правительство на вынужденный невыгодный кредит – под 9% годовых.

И одолженное, более 700 млн долларов мы сразу отдадим. А вот дальше без денег МВФ никак. Ведь до конца года нам нужно еще более миллиарда долларов, чтобы международным кредиторам их и вернуть.

6 сентября миссия МВФ прибудет в Украину, но, кроме сокращения расходов бюджета, взамен на заем кредитор требовал еще и самое больное для политиков накануне выборов – повышение цен на газ для населения. И, похоже, другого выхода у правительства нет.

В том, что сентябрьский визит МВФ закончится положительно для нас, уверены и в НБУ.

Заем МВФ станет сигналом для ЕС, Всемирного банка и других международных кредиторов – что нам можно давать в долг. Это поможет стабилизировать ситуацию, в частности, остановить падение гривны. И спокойно пережить выборы. Иначе – страну неизбежно ждет пропасть.

Специалисты же надеются, что бюджет 2019-го, уже в сентябре должен попасть в парламент, будет реалистичным, и нынешние проблемы не повторятся.

К слову, курс доллара на межбанке превысил 28 грн.

Опубликовано Август, 28 в 20:01



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