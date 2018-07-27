Флаг “ДНР” как красная тряпка: как враг провоцирует бойцов ООС на огонь
Иногда удивляешься выдержке наших военных. В нескольких сотнях метров от них четко видно флаг так называемой “ДНР”. Бойцы его расценивают как провокацию, но огонь не открывают. И признаются, как только будет приказ – этой тряпки там не будет.
Боец на псевдо Винни вспоминает один из последних обстрелов боевиков. Признается, враг так близко, что пули калибра 7.62, которые залетают в бойницы, иногда, страшнее артиллерии.
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Непогода добавила бойцам новой работы. Оружие от сырости ржавеет гораздо быстрее, поэтому после дежурства бойцы чистят автоматы, чтобы в важный момент не подвели.
Вчера Факты ICTV писали, что наделала непогода на Донбассе.