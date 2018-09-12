Работать “по-белому”: почему украинцы “за” зарплаты в конвертах

Каждый второй работающий украинец получает зарплату в конверте. Полностью или частично. И несмотря на то, что государство более 2 лет назад вдвое снизила основной налог с зарплат – единый социальный взнос, ситуация не улучшается. Более того, часто работники сами просят не оформлять их официально, чтобы не светить доходы и получить субсидию. Поэтому с чего платить пенсии – чиновники не знают.

Сейчас инспекторы – только с разъяснительным визитом. Иначе за недопуск проверки, бизнесмен заплатил бы штраф 370 тыс. грн. За неоформленного работника – 112 тыс.

Чтобы извлечь зарплаты из тени – 2016-го правительство радикально снизило Единый социальный взнос. Его уменьшили почти вдвое с 36 до 22%. Но чуда не произошло.

Но в фискальной службе небольшой эффект за 2,5 года после реформы – таки увидели.

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Некоторые экономисты убеждены – налоги надо и дальше снижать. Ведь сейчас из зарплаты все равно более 40% отчисляют в госказну. Получается, чтобы на руки получить 10 тыс. грн., работодатель должен извлечь из кармана более 15.

Не выгодно работать легально и светить свои доходы и через субсидии. Правда, так хитрить в этом году не удастся. Тем, кто официально безработный и хочет субсидию, правительство все равно обяжет платить налоги. Сразу придется выложить более 3 тыс. грн.

Правда, таких добровольцев в налоговой насчитали всего 800 на всю страну. Чиновники анонсируют новые рейды и санкции против недобросовестных работодателей.

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Опубликовано Сентябрь, 12 в 19:47



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