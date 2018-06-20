Работают энтузиасты! В Черкасской области облцентр экстренной помощи может закрыться

Сегодня утром в диспетчерской Черкасского центра экстренной помощи настоящий ажиотаж. Телефон не умолкает ни на минуту. Почти все вызовы крайне сложные – сначала ДТП, потом самоубийца.

17-я бригада реанимации мчится к пациенту – у него сердечный приступ. Карета скорой должна прибыть на вызов за 7-8 мин, в таких ситуациях важна каждая секунда.

Медики прибывают вовремя. Из-за аномальной жары у лежащего пенсионера схватило сердце. Состояние мужчины быстро стабилизируют, меряют давление и делают кардиограмму – его жизни уже ничего не угрожает.

В том, что доехали и спасли – львиная доля заслуги водителя. Господин Владислав в неотложной медицине работает уже 25 лет. Хотя из-за маленькой зарплаты даже увольнялся, но потом снова сел за руль скорой.

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Не на камеру Владислав признается, за такую ​​зарплату могут работать только энтузиасты. Водитель со стажем получает 5,5 тыс грн, а новички – вообще минимальную плату. На повышение окладов в областном центре экстренной медицинской помощи не хватает денег, говорит директор. Из-за низкой зарплаты водители увольняются, а новые не приходят.

В этом году область увеличила финансирование центра экстренной помощи почти на 20 млн грн, но на зарплатах это почти не отразилось. Деньги тратят на топливо, поддержание техники и оплату электричества.

С сегодняшнего дня по всей Украине проблемы экстренной медпомощи начали изучать специалисты Всемирной организации здравоохранения. Их мониторинговую миссию заказало МОЗ Украины. Уже в первый день эксперты отмечают катастрофическое недофинансирование скорых.

Проблемы украинской экстренной помощи специалисты ВОЗ будут изучать в течение двух месяцев. По их выводам профильное министерство будет разрабатывать программу дальнейшего развития скорой помощи, в частности искать дополнительное финансирование.

Между тем, три дня назад в Кабмине назвали предварительную сумму, которая понадобится для развития экстренной помощи – это около 11 млрд грн.

К слову, в Украине могут отменить медосмотр.

Опубликовано Июнь, 20 в 22:15



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