Правила покупок: как сэкономить деньги и время

Украинцы переоценивают свои аппетиты. Выбрасывают более 20% продуктов, которые покупают в надежде все съесть. Мы такие не одни. У европейцев на свалку вообще уходит треть продуктов. А это не только удар по экологии, но и большие деньги на ветер.

Прежде всего – нужно четко спланировать, что готовить в течение недели. Второе – не набирать лишнего. Даже, скажем, круп.

Одно из главных правил – прихотей, сюрпризов и незапланированного – в чеке не более 10%.

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Не идти в магазин голодным и объективно оценивать аппетиты. А есть еще акции и рыночные стратегические приемы.

Еще один секрет правильной закупки – ревизия набранного.

Напомним, Киев летом превращается в сплошной Шанхай – стихийная торговля, хаотичная парковка, террасы и МАФы в пешеходных зонах.

Опубликовано Июль, 21 в 19:14



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