Правила рыбалки изменили: как и где можно забрасывать удочку

Рыбачить на лодке Василий любит больше всего. Ждал, почти полгода когда рыболовный сезон откроется. Последний раз выходил на воду на Киевском море еще осенью.

Поэтому накануне мужчину не испугал ни дождь, ни гроза. И сегодня он уже с 5 утра забрасывает удочки. Правда, пока похвастаться нечем. А вот за несколько десятков метров коллегам Василия повезло больше. Эти ребята и часа не пробыли на водоеме, как уже имеют неплохой улов.

Хотя улов хороший, рыбаки утверждают, количество – не главное. Выходят на многочасовую рыбалку со спиннингами и удочками ради удовольствия. Дома оставляют будничные дела и просто наслаждаются. Поэтому и большую часть рыбы поймав, сразу отпускают.

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Но немало рыбаков сюда приезжают не только отдохнуть, говорят в киевском рыбоохранном патруле. С наступлением ночи наловить рыбу пытаются и браконьеры. И делают это крайне ужасным способом.

Используют сетки, электроудочки и даже взрывчатку. За последние 2 месяца, пока был нерестовый сезон, только на Киевщине рыбная охрана провела почти полтысячи рейдов. Обнаружили более тысячи нарушений.

Браконьеры нанесли государству ущерб почти 245 млн грн. Правда, за последний год нарушителей уменьшилось, убеждает Владимир.

Поэтому с началом нового сезона рыбакам еще раз напоминают, за один день они имеют право на улов до 3-х кг. К тому же чтобы не исчезала популяция рыб – малька надо отпускать.

К примеру, если сом менее 70 см или лещ не достиг 32-х. За каждое из этих нарушений придется заплатить штраф до 600 грн. Поэтому, если вы любите посидеть с удочкой, пусть вам на крючок попадается рыба только большая.

К слову, где на Азове закрыт доступ к пляжам.

Опубликовано Июнь, 15 в 15:38



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