Правильный солод и ячмень – секреты пивоварения из Мюнхена

От проверки солода до пастеризации. Здесь с основ учат ремеслу пивоварения. Например, как пахнет качественный солод. С привычным ароматом хлеба, оттенком карамели или черного шоколада. Здесь каждый студент может создать собственное пиво.

Чтобы сварить пиво в металлических котлах, надо прочитать не одну книгу. Для новичков все начинается в библиотеке. Знание строго оценивают на первом курсе.

В Вайнштефане гигантская бибилотека – можно засидеться на день. Большую часть знаний о пищевых технологиях студенты черпают из этих фолиантов. Немцы слишком ценят эрудированность, поэтому ленивые до практики не дойдут.

Смотрите: Cерфинг без океана: где в Мюнхене среди города покоряют волны

Химия, физика, биология, сложные математические расчеты и формулы. Сначала – именно такая обыденность факультета пивоварения. Кому точные науки даются непросто, поможет бесплатный факультатив.

И жаждущие знаний не ограничиваются формулами. Студенты Мюнхенского технологического университета свободны в посещении тысячи различных лекций. Параллельно с пивоварением можно изучать архитектуру или медицину и даже сдать экзамен. Возможность привлекательна. Впрочем студентов обычно поглощает свой факультет.

Варить пиво для этих студентов – целая наука. 6 лет – ты профессионал. В доступе современная техника, крупнейшая в Европе лаборатория пивоварения, еще и возможность посещать более чем тысячу различных лекций, конечно если есть время.

К слову, Coca-Cola выпустила алкогольный напиток.

Опубликовано Май, 31 в 19:43



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.