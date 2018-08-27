Премию Стуса 2018 получил Борис Гудзяк: кто он и за что награжден

Лауреатом премии имени Василия Стуса 2018 стал епископ Украинской греко-католической церкви и президент Украинского католического университета Борис Гудзяк.

Он является первым представителем духовенства, которого отметили этой премией. Сам епископ, выступая с речью заявил, что для него – большая честь, потому что с юности воспитывался по наследству Стуса и других диссидентов.

Голодал на призыв Чорновила. Уверен, именно их творчество показывало украинцам путь к свободе.

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Отныне, его и так выдающаяся фигура, стала в ряд с более шестьюдесятью другими писателями и авторами.

Напомним, украинский звукорежиссер, технический директор студии LeDoyen Олег Кульчицкий номинирован на американскую телевизионную премию Эмми в категории Лучший звук.

Опубликовано Август, 27 в 11:23



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