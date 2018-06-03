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Пробег под каштанами 2018: Бегу ради маленьких сердец

Пробег под каштанами в столице уже традиционный – двадцать шестые соревнования бегунов. Их тысячи. И маленькие, и взрослые.

Лозунг нынешнего пробега – Бегу ради маленьких сердец. Собирать деньги для Центра детской кардиологии и кардиохирургии.

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По предварительным данным на старт вышло более 13 тысяч участников и рекордное количество корпоративных команд – больше, чем 350.

В 10 утра провели разминку, а в 11 утра стартовал сам пробег.

Вчера Факты ICTV писали о двух десятках яхт, которые соревновались в регате на Днепре.

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