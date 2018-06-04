Факты / Видео / Украина / Пробег под каштанами 2018: как 13 тыс. участников спасали сердца детей/

Пробег под каштанами 2018: как 13 тыс. участников спасали сердца детей

Более 13 тысяч участников. В столице накануне прошел традиционный уже 26-й Пробег под каштанами. Лозунг нынешних соревнований – Бегу ради маленьких сердец.

Собирали деньги для Центра детской кардиологии и кардиохирургии.

Участники платят взнос – 150 гривен. Все средства будут переданы детям с пороками сердца.

СмотритеСоревнования украинских летчиков: лучший экипаж, пара и звено из четырех вертолетов

В рамках мероприятия состоялось 5 забегов: Пробег в ходунках, Детский Пробег, Пробег мужественных – для людей в инвалидных колясках, Спортивный Пробег – для профессиональных спортсменов и тех, кто бежит на результат, и Благотворительный Пробег.

Ранее Факты ICTV писали о двух десятках яхт, которые соревновались в регате на Днепре.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие видео

Пробег под каштанами 2018: Бегу ради маленьких сердец
День Киева: как менялась столица за последние десятилетия
Убийственные и опасные для жизни: три общежития Киева, которые убивают людей
Самая большая библиотека страны – Вернадского: почему теряет читателей и работников
лч
В 30 раз дороже! Цены на жилье в Киеве на период финала Лиги чемпионов
Кругосветное путешествие в Киеве – выставка тюльпанов на Певческом поле
Руины и странные новостройки. Что произошло с Андреевским спуском
Почему исчезает Наводницкая башня на Печерске и кто там поселился

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка