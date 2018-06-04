Пробег под каштанами 2018: как 13 тыс. участников спасали сердца детей

Более 13 тысяч участников. В столице накануне прошел традиционный уже 26-й Пробег под каштанами. Лозунг нынешних соревнований – Бегу ради маленьких сердец.

Собирали деньги для Центра детской кардиологии и кардиохирургии.

Участники платят взнос – 150 гривен. Все средства будут переданы детям с пороками сердца.

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В рамках мероприятия состоялось 5 забегов: Пробег в ходунках, Детский Пробег, Пробег мужественных – для людей в инвалидных колясках, Спортивный Пробег – для профессиональных спортсменов и тех, кто бежит на результат, и Благотворительный Пробег.

Ранее Факты ICTV писали о двух десятках яхт, которые соревновались в регате на Днепре.

Опубликовано Июнь, 04 в 14:11



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