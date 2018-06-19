Профессия сантехник – где учат и сколько зарплата

Найти хорошего сантехника очень сложно. Потому что их до недавнего времени почти не учили. Еще несколько лет назад в Киевскую область и на всю трехмиллионную столицу не готовили ни одного.

Эта проблема шокировала европейских производителей сантехники, которые начали осваивать украинский рынок. Компания предоставила сантехнику и средства, правительство Швейцарии идею поддержало и выделило полмиллиона швейцарских франков.

Училища переучили своих же преподавателей. Все вместе с украинским Минобразования выдали новые учебники. И наконец новых специалистов начали обучать в 6-ти профтехучилищах Украины. Одесский – один из них.

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Обучать студентов приглашают и практикующих сантехников, которые ежедневно решают сотни различных проблем. Так студент начинает одолевать стеротип, ведь нынешние мастера имеют гораздо более чистую и хорошо оплачиваемую работу.

Сантехник в Швейцарии получает от 5 тыс франков. Конечно, на украинском рынке зарплаты ниже, однако вполне конкурентные – хороший мастер получает минимум 10 тыс грн. И это реальный шанс приучать украинскую молодежь к рабочим профессиям, которые всегда принесут копейку.

Изначально в проекте приняли участие 6 училищ. Но модель заработала настолько прекрасно, что их количество расширили до 25. Поэтому теперь практически в каждом регионе готовят сотни современных сантехников европейского уровня.

К слову, киевский ректор купил сантехнику домой за деньги ВУЗа.

Опубликовано Июнь, 19 в 20:01



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