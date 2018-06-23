Профтехобразование в Украине: куда поступить, специализации и стоимость

Первокурсница Екатерина с детства мечтала стать швеей. Вдохновленная примером мамы и тети, после 9 класса поступила в Одесский профессиональный лицей дизайна.

В лицее обучаются более 400 студентов – это будущие швеи, парикмахеры, фотографы и флористы. Сейчас популярна специальность – дизайн одежды.

Студентов приучают к новым технологиям производства и конструирования одежды, которые используют ведущие компании. Макеты создаются в специальной компьютерной программе.

Смотрите: Выпускной 2018: сколько стоит и тренды

Популярное в лицее и парикмахерское искусство. Чтобы будущие специалисты были в курсе последних тенденций, для них проводят мастер-классы опытные мастера.

Руководство лицея утверждает – их основная задача – воспитать настоящих специалистов, которые могли бы конкурировать не только в Украине, но и за рубежом.

– Мы открываем центр швейных IT-технологий, которые будут работать со всем миром. Мы планируем к сентябрю открыть новое подразделение, чтобы наши выпускники, которые работают на 3 курсе и, учатся, получали знания IT-конструирования и моделирования могли работать со всем миром, – говорит Наталья Шапошникова, директор лицея.

К слову, Венгрия уже не требует от Украины безусловного отказа от языковой нормы закона об образовании.

Опубликовано Июнь, 23 в 15:27



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.