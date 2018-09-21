Программа поддержки молодежи в науке: Леонид Кучма награждает студентов

12 лучших студентов двух ведущих университетов Днепра получили именные стипендии фонда Украина. Награждал их второй президент Украины Леонид Кучма. Программа поддержки молодежи, стремящейся посвятить себя науке существует с 2004 года. За это время стипендии получили сотни студентов. Общий стипендиальный фонд в этом году составил более полумиллиона грн.

Уже 11 лет студенты университета имени Альфреда Нобеля получают именные стипендии от фонда Леонида Кучмы Украина. Вуз – единственное частное учебное заведение в стипендиальном списке.

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Кто именно получит стипендию – определяют в университете. Чтобы стать лауреатом премии, мало отлично учиться, нужна активная научная деятельность – не только в Украине, но и за рубежом.

За время существования программы почти сотня лучших студентов-физтеховцев Днепровского национального университета получили стипендии президентского фонда Украины. Наибольшее внимание тем, кто осваивает именно технические специальности.

Развитие науки и техники Леонид Кучма считает приоритетом каждого правительства и сферой, куда следует инвестировать прежде всего. В этом году 12 студентов из Днепра получили по 15 тыс. грн.

К слову, я всегда с Украиной. Леонид Кучма – хрестоматия независимости Украины.

Опубликовано Сентябрь, 21 в 22:25



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