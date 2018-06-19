Программист 2018: 30 победителей едут в Японию

Завершился благотворительный проект Программист 2018 фонда Бориса Колесникова. Для студентов ИТ-специальностей такие соревнования проводились впервые. Команды представили свои проекты, а жюри отобрало 6 лучших. 30 победителей поедут на выставку электроники и информационных технологий в Японию, которая состоится в октябре.

Живо и эмоционально защищали айтишники свои проекты на конкурсе Программист-2018. Его организовал Фонд Бориса Колесникова. В соревнованиях приняли участие 820 студентов из 28-ми учебных заведений Украины.

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После двух этапов отбора участники разделились на команды. Большинство компьютерных проектов – социальные: помощь людям с инвалидностью, пропаганда здорового образа жизни, – определить 6 лучших команд было непросто.

Команде из Одессы повезло – их проект вошел в шестерку победителей. Студенты создали публичную платформу для волонтеров и организаторов социальных мероприятий.

В октябре 30 студентов победителей поедут на выставку электроники и информационных технологий в Японию.

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Опубликовано Июнь, 19 в 11:38



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