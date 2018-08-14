Просторные комнаты и спортзалы: в Тернопольской области сводят казарм для артиллеристов

На Тернопольщине началось масштабное строительство жилья для военнослужащих. В области строят сразу семь казарм, которые примут восемь сотен армейцев. Обещают отказаться от двухуровневых металлических кроватей и душных комнат, где живет по два-три десятка людей.

Правда, в новых улучшенных условиях пока жить будут только контрактники.

Жилье для военных сводит тернопольской застройщик, до конца этого года сделают дом, за зиму закончат внутренние работы.

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Сейчас армейцы живут в казармах, которым более сотни лет. Помещение строили еще при Австро-Венгрии.

Государство за строительство заплатит 540 миллионов гривен.

К слову, почти тонну мусора за 40 минут собрали участники экофестиваля на Черкасщине.

Опубликовано Август, 14 в 10:40



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