Против вредителей леса на Сумщине выставили новую армию

Жук-короед заселяется на верхушке сосны – выбирает самую вкусную для него здоровую и зеленую, и начинает сверлить кору. Маленькое насекомое размером с бусинку за две недели превращает здоровое дерево на разложившееся.

Ахтырское лесное хозяйство на Сумщине, рыжие деревья уже мертвы. Одна больная сосна заражает три десятка вокруг. За несколько лет короед уничтожил сотни тысяч га украинских лесов. Жучка не берет химический яд. Единственный способ – рубить зараженные деревья, однако пока действует мораторий на вырубку – доказать, что дерево больное, процедура не одного месяца.

И нечестные на руку лесорубы обогащаются на выпиливании здоровых деревьев. Поэтому защитники леса решили бороться с короедом гуманным способом.

Такого в Украине еще не делали – в специальном инкубаторе выращивают тысячи жуков, которые должны объявить войну короедам. Это также небольшая букашка, однако, ее любимая еда – жук-вредитель. В природе сейчас их очень мало, поэтому ученые сначала заманивают их в ловушку.

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А отсюда прямо в инкубатор. За 2 месяца здесь развелось несколько тысяч жуков-спасателей. Чтобы они хорошо росли и размножались, ученые организовали нечто похожее на кухню – получают из пораженных бревен короедов и дают на растерзание спасателям.

Контейнер с жуками везут в Сумскую область – именно здесь на 80 га леса устроят экспериментальную высадку спасительного десанта.

Если все удастся – ученые применят опыт и в других областях. За год-два, говорят, таким образом, удастся побороть короеда.

К слову, за год – 5 тысяч гектаров. На Волыни жуки-короеды уничтожают хвойные леса.

Опубликовано Июль, 17 в 21:52



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