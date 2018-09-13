Факты / Видео / Lifestyle / Провал от Apple: новые iPhone не удивили мир/

Провал от Apple: новые iPhone не удивили мир

Чуда не произошло. Презентацию новых моделей iPhone, которых так ждали от Apple – уже назвали провальной.

Фактически компания не показала ничего сверхнового. Более быстрый процессор, лучше камера, еще больший экран и две сим карты, но не для всех стран.

Долгожданная презентация состоялась накануне в Театре Стива Джобса. Уже к концу месяца появится три новые модели. Они, как и нынешние будут называться iPhone 10. Отличаться будут только одной буквой в конце.

Смотрите: Xs/Xs Max и Xr – сравнение новых iPhone

Цена разочаровала – есть модель, дешевле других, впрочем, можно ли назвать дешевым гаджет с ценником в 750 долларов – вопрос спорный.

Напомним, Факты ICTV показывали онлайн трансляцию презентации Apple 2018.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Презентация Apple 2018
Apple iPhone XS
iPhone Xs и Xr: цена и дата выхода в Украине
Xs/Xs Max и Xr – сравнение новых iPhone
Apple iPhone XS
Акции Apple упали после презентации новых iPhone
iPhone Xr – характеристики и цена
iPhone Xs и iPhone Xs Max: Apple создал телефон на две SIM-карты
Apple iPhone XS
iPhone XS: характеристики и цена
Альтернатива iPhone: как потратить $1000 и не прогадать

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка