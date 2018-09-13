Провал от Apple: новые iPhone не удивили мир

Чуда не произошло. Презентацию новых моделей iPhone, которых так ждали от Apple – уже назвали провальной.

Фактически компания не показала ничего сверхнового. Более быстрый процессор, лучше камера, еще больший экран и две сим карты, но не для всех стран.

Долгожданная презентация состоялась накануне в Театре Стива Джобса. Уже к концу месяца появится три новые модели. Они, как и нынешние будут называться iPhone 10. Отличаться будут только одной буквой в конце.

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Цена разочаровала – есть модель, дешевле других, впрочем, можно ли назвать дешевым гаджет с ценником в 750 долларов – вопрос спорный.

Напомним, Факты ICTV показывали онлайн трансляцию презентации Apple 2018.

Опубликовано Сентябрь, 13 в 14:05



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