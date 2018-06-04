Проводник в поезде: обязанности и плюсы и минусы

Пока в Украине продолжается ВНО, будущие абитуриенты еще определяются в какие университеты подавать документы, Факты начинают цикл сюжетов Профессии. На этой неделе о шести из них. Сюжет о проводнице поезда. От советских времен по профессии тянулась не совсем успешная слава. Старые душные вагоны, запах вареных яиц и дырявые носки пассажиров плацкарта, скандалы с закупкой и продажей чая, плохо выстиранное влажное белье и длинные санитарные зоны.

Весь удар и гнев пассажиров в советские традиции держали на себе проводники. Сейчас ситуация вроде бы меняется, появляются новые вагоны, отменяются старые нормы. И что же заставляет проводников выбирать жизнь на путях, судьбы у тех, кто работает на скорости 160 километров в час.

К своему рабочему месту с родной Винницкой области Наталья доставалась более 3 сачов. С выутюженной формой в одной руке, с немаленькой сумкой в ​​другой. Впереди 5 суток непрерывной работы.

20 лет в пути. За это время она научилась делать из обычного вагона частичку собственного дома.

До новых пассажиров осталось несколько часов. За это время она натирает стаканы и ложки, меняет скатерти, раскладывает белье, сдает на стирку загрязненные вещи.

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И раскрывает секреты, как за 5 суток остаться ухоженной.

Жить в пути женщина выбрала 20 лет назад. Когда с образованием финансиста и педагога осталась без работы.

Чтобы стать проводником, училась 10 месяцев в училище. Это сейчас она проводник в новом вагоне, а первые 10 лет провела на старом Казятин – Каменец-Подольский.

Самое сложное, конфликтные пассажиры, ее задача избежать скандалов и драк. Ведь путешествие длиться 6 часов без остановки и без всякого милиционера.

Этим руководителям повезло. Начальник поезда показывает возможности вагона-трансформера и рассказывает чем опасен стоп-кран.

Виталий признается, работу хотел бросать не раз. Его дети растут, когда отец все время в пути. Жизнь на путях для настоящих романтиков. Сначала непривычно, качание железной дороги снится даже ночью, но чем больше работаешь, тем больше тебя засасывает профессия.

К слову, от альтернативного класса – до целой альтернативной школы. Такой путь прошли два педагога-единомышленника, создав в Харькове особое учебное заведение, которое уже 20 лет успешно действует.

Опубликовано Июнь, 04 в 17:39



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