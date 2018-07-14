Провокации на Передовой: как боевики пытались подставить наших армейцев

Так называемое хлебное перемирие, объявленное на время сбора урожая, не продлилось и дня. И враг применил артиллерию.

С минометов калибра 120 мм, запрещенных Минскими договоренностями, российско-террористические войска ударили по Водяному.

Не прекращаются провокации и на Светлодарской дуге. Враг часто применяет гранатометы, рассказывает боец ​​бригады Черных запорожцев на псевдо Апачи.

Около Зайцевого, которое защищают бойцы Королевской бригады, тоже не было и дня тишины. Враг прибегает к тактике прострелок и провокаций.

Боевики провоцируют наших армейцев на огонь.

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Причем кремлевские наемники часто палят перед тем, как работает беспилотник наблюдательной миссии ОБСЕ, чтобы зафиксировали стрельбу именно с нашей стороны. Впрочем, украинские военные не отвечают.

Михаил на фронте с 2014. За плечами – не одна горячая точка. Говорит, затишье, даже такое, гибридное, его настораживает. Никогда не знаешь, чего ждать от оккупантов. Поэтому пытаются укрепиться.

За не один год боевых действий они хорошо научились воевать, говорят, не устали, потому что понимают: за их спинами родные, и они не должны знать, как работает вражеская артиллерия. А еще мечтают только об одном.

О мирном небе, о семье. Чтобы мама сидела дома спокойно, не переживала.

К слову, двойного заряжания не могло быть. Откуда взялся и почему взорвался Молот.

Опубликовано Июль, 14 в 19:18



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