Провокации школьного перемирия: как враг испытывает нервы бойцов ООС

Ангары бывшего оптового рынка Хозяин в окрестностях оккупированной Ясиноватой утопают в зелени. Это огневые позиции и укрытия российско-оккупационной армии. Именно оттуда днем украинских воинов подстерегает вражеский снайпер.

Вечером ангары вспыхнут сотнями огней от российских боеприпасов. Пока же боевики в ожидании, когда наблюдательный группа ОБСЕ завершит мониторинг линии соприкосновения.

Читайте: ООС: враг атаковал из запрещенного оружия, есть раненные

Несмотря на обстрелы, армейцы признают, интенсивность огня у боевиков уменьшилась, и предполагают: из-за смерти главаря Захарченко противник деморализован. Уменьшилась и продолжительность обстрелов. Сейчас это 15-20 минут вечером и на рассвете.

На авдеевском участке фронта тактика оккупационной армии ведения боевых действий изменилась. С началом школьного перемирия вместо штурмовых атак, теперь здесь война нервов. Армейцы признаются, выдержать провокационный огонь труднее чем интенсивный бой. Поэтому на грядущую ночь запасаются терпением.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как на Донбассе задержали возможных соратников боевиков

Опубликовано Сентябрь, 17 в 19:55



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.