Прямое попадание в блиндаж: на передовой под обстрелом погибли военные

Сегодня армейцы прощаются с двумя собратьями. 35-летний Владимир Матвиенко и 48-летний Владимир Ткачев погибли позавчера на передовой под Луганском.

Сегодня днем ​​на позициях тихо. Так же тихо было и накануне гибели двух ребят, когда после 8 вечера все началось. Армейцы отвечали и противник унимался. Таких волн атак было три. С каждой последующей боевики увеличивали калибры.

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Армейцы уверены, по ним работали российские военные. Точность прилетов указывает, что целились не донецкие шахтеры, а хорошо обученные армейцы. За 20 минут до полуночи по рации прозвучало – есть двое погибших. Прямое попадание в блиндаж. Долгое время террористы не давали возможности туда подползти. Но огонь боевиков не остановил военных – своих надо забирать.

Армейцам удалось погасить оккупантов далеко заполночь. Погибшие военные представлены к государственным наградам.

К слову, Факты ICTV сообщали, что на Донбассе задержали возможных соратников боевиков

Опубликовано Сентябрь, 20 в 20:44



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