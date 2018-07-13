Убрали побережье и запустили рыбу: в Черкасской области люди сами обустроили пляж
Жители городка Смела, Черкасской области, общиной берегут природу и создают пространство для своего отдыха.
Несколько лет подряд неравнодушные убирали побережья местного озера от мусора. Впоследствии запустили туда рыбу. А сейчас скинулись группой деньгами – завезли песка, вооружились лопатами, граблями, топорами, досками и гвоздями и обустроили пляж.
Желающих нашлось немало. Женщины убрали мусор и кустарники. Мужчины с пилами и топорами освобождали заброшенное побережье от диких зарослей.
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Довершат благоустройство скамейки, фонари и мусорные баки.
Вчера Факты ICTV писали, как живут в Рецюковщине в Черкасской области и какие там ужасные дороги – в ямах хоть рыбу лови.