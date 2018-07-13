Убрали побережье и запустили рыбу: в Черкасской области люди сами обустроили пляж

Жители городка Смела, Черкасской области, общиной берегут природу и создают пространство для своего отдыха.

Несколько лет подряд неравнодушные убирали побережья местного озера от мусора. Впоследствии запустили туда рыбу. А сейчас скинулись группой деньгами – завезли песка, вооружились лопатами, граблями, топорами, досками и гвоздями и обустроили пляж.

Желающих нашлось немало. Женщины убрали мусор и кустарники. Мужчины с пилами и топорами освобождали заброшенное побережье от диких зарослей.

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Довершат благоустройство скамейки, фонари и мусорные баки.

Вчера Факты ICTV писали, как живут в Рецюковщине в Черкасской области и какие там ужасные дороги – в ямах хоть рыбу лови.

Опубликовано Июль, 13 в 13:48



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