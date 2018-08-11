Прийти со своими табуретками: флешмоб в Киеве в честь режиссера Леонида Кантера
Посидеть на дорожку – предлагают киевлянам и гостям города отечественные кинематографисты.
В эти минуты на Контрактовой площади проходит флешмоб на честь покойного режиссера – Леонида Кантера.
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Друзья художника попросили украинцев прийти с собственными табуретами.
Напомним, 4 июня украинского режиссера Леонида Кантераобнаружили застреленным в одном из сел Бахмачского района на Черниговщине. Полиция открыла уголовное производство по факту самоубийства.
2018-08-11
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