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Прийти со своими табуретками: флешмоб в Киеве в честь режиссера Леонида Кантера

Посидеть на дорожку – предлагают киевлянам и гостям города отечественные кинематографисты.

В эти минуты на Контрактовой площади проходит флешмоб на честь покойного режиссера – Леонида Кантера.

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Друзья художника попросили украинцев прийти с собственными табуретами.

Напомним, 4 июня украинского режиссера Леонида Кантераобнаружили застреленным в одном из сел Бахмачского района на Черниговщине. Полиция открыла уголовное производство по факту самоубийства.

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