Прикарпатский город Косов летит в пропасть: берег подмывает река

В прикарпатском городке Косов жилые дома летят в пропасть. Берег подмывает горная река, потоки которой насытили летние дожди.

Самостоятельно спасти дома невозможно. Для города берегоукрепления тоже не подъемный груз. Тогда, как угроза подтопления и разрушения домов из года в год только увеличивается.

Берег начал сыпаться давно, но так стремительно земля начала падать после июльского наводнения.

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Вдоль берега с десяток человеческих домов и школа-сад. В сентябре здесь будут учиться 250 детей. Несколько корпусов стоят за два-три метра от берега.

К слову, Украина утопает под отходами.

Опубликовано Август, 16 в 10:28



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