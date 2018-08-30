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Прицельный огонь по военным и мирным жителям – ситуация на Донбассе

За минувшие сутки российские оккупанты 18 раз стреляли по нашим позициям. Противник вел прицельный огонь из миномета калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Враг целился по нашим позициям вблизи Станицы Луганской, Крымского, Новотошковского, Троицкого, Светлодарска, Южного. Несмотря на уменьшение интенсивности обстрелов, спокойной ситуацию на Донбассе не назовешь.

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В центре Верхнеторецка чувствовать себя в безопасности нельзя. Во время одного из обстрелов несколько дней назад ранение получила местная жительница.

Военные на позициях в районе Верхнеторецкого отмечают: даже несмотря на этот случай с началом так называемого школьного перемирия на этом участке фронта стало несколько тише. Однако в окопах привыкли к стрельбе как обязательному элементу войны.

Ранее Факты ICTV сообщали, что  силы ООС уничтожили двух оккупантов, среди наших есть раненые

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