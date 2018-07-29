Псевдореферендумы за Крым: сколько раз РФ зарилась на полуостров

С 1990 года слово “референдум” в истории Крымского полуострова фигурировало 6 раз.

Еще в январе 1991-го в Крыму состоялся плебисцит, на котором большинство проголосовало за превращение Крыма в автономную республику с отдельным союзным статусом.

Сформированная по непонятным принципам Крымская автономия почувствовала вкус, и в первые годы после провозглашения независимости Украины, которую даже крымчане поддержали большинством голосов, сепаратистские настроения автономии набирали обороты, вспоминает Андрей Сенченко, который тогда был самым молодым вице-премьером Крыма.

Впоследствии ставки повышаются, ситуация обостряется.

На полуострове появился свой неконституционный президент – Юрий Мешков с откровенно антиукраинскими взглядами. Он в 1994-м проводит новый фейковый ренферендум.

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На нем, наряду с вопросом расширения собственных полномочий, Мешков спрашивал о двойном гражданстве. Кроме этого, псевдопрезидент хотел ввести рубль, заключить военно-политическое соглашение между Крымом и Россией.

Поэтому, чтобы не допустить худшего сценария, в марте 1995 года президент Леонид Кучма проводит одновременно и политическую, и силовую операцию по подавлению сепаратизма.

Кучма звонит тогдашнему российскому президенту Борису Ельцину и предупреждает, что Москва не должна вмешиваться.

Затем отправляет отряд спецназовцев, который разоружает охрану Мешкова и депортирует его в Россию.

Силовики очень четко погасили сеператистский костер. Без единой капли крови.

Затем в 2003 году была эпопея с островом Тузла, на который посягнула Россия. Тогда президент Леонид Кучма срочно прерывает визит в Латинскую Америку и летит в Крым.

Мгновенно устанавливают пограничную заставу, взимают корабли, морпехов, авиацию.

И главное, приказ от президента – открывать огонь в случае нарушения границы. Тогда россияне отступили.

Но после Кучмы официальный Киев надлежащих выводов не сделал.

На полуострове плодились сепаратистские движения и пророссийские партии. Все указывало на хорошо спланированную спецоперацию, цель которой – отобрать Крым у Украины.

И уже на так называемом “референдуме” в 2014 под дулами автоматов “зеленых человечков” Кремль завершил свое дело. А что это делал именно Кремль – на днях обмолвился сам Путин.

Сейчас статус Крыма – это оккупированная территория. И оживить деоккупацию может уже другая автономия – крымскотатарская – как коренного народа.

К слову, в России спрогнозировали, когда Украина вернет Крым.

Опубликовано Июль, 29 в 14:22



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