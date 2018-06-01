Пунктуальность и педантичность – все о жизни и менталитете украинских немцев

Страна, в которой планируют отпуск за 8 месяцев, а обед с другом за 2 недели – точно комфортная не для всех. Однако, здесь уже как свои – Евгения и Сергей, пунктуальны и педантичны. Им импонирует немецкая бережливость. Здесь не купить черствого хлеба или несвежее пирожное, и такие детали красноречивы.

Если что-то там залежалось уже 1-2 дня, то это просто выбрасывают. И всегда приносят свежий товар и булочки.

Живут супруги в съемной квартире, которая досталась им не без нервов. Снять жилье в Мюнхене сложнее, чем на Манхэттене, придирчивые немцы просто сканируют будущих арендаторов. Плата немалая – более тысячи евро. Но если контракт подписан, у плательщика все гарантии и комфорт.

Менталитет немцев – особый, они предусмотрительные, тактичны и щепетильны. И этого требуют и от иностранцев.

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В Германии люди привыкли планировать все, очень заранее. То есть, ты не можешь позвонить другу и сказать – сегодня вечером зайду в гости. Ты должен сказать через неделю зайду.

Кстати Мюнхен, не только комфортный город для жизни, но и для ведения бизнеса. И национальность здесь не важна. Главное – это стартовый капитал и трудоголизм.

Но когда появляется малыш, бюрократическая Бавария бьет по нервам.

За требовательность и педантичность баварцев – открытость и справедливость, за достойную плату качественное жилье. Все честно, безо всяких предубеждений, сплошная толерантность. Украинцы здесь успешные бизнесмены наравне с немцами. Попасть в престижные компании реально всем, главное хорошее образование и трудолюбие.

К слову, Португалия принимает тысячи беженцев из Ближнего Востока. Страна очень лояльна к мигрантам – потому что благодарна за приют своих граждан во время критических периодов.

Опубликовано Июнь, 01 в 12:14



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