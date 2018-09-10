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Путин, когда на пенсию? В России протестовали против пенсионной реформы

Почти 800 задержанных. Традиционно с избиением и произволом правоохранителей – прошли акции протеста в России. Люди вышли против пенсионной реформы. Правительство планирует увеличить россиянам пенсионный возраст.

Общенациональный день протеста предложил провести оппозиционер Алексей Навальный. Но сам участия в акции не брал. В конце августа – его арестовали на 30 суток. Пенсионная реформа сильно разозлила россиян. Правительство планирует увеличить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63.

Даже рейтинг Путина упал. Именно его, уже не скрываясь, россияне обвиняют в том, что в стране возникла такая необходимость.

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Путин объяснил – потребности изменений. Но это не помогло. Россияне настроены бороться за отмену нововведений. Несмотря на дубинки, слезоточивый газ и автозаки.

Напомним, Россия с Ираном планировали на саммите в Тегеране окончательно разделить Сирию и захватить последний форпост повстанцев. Но США пригрозили ударом – даже по российским военных, если они случайно окажутся рядом.

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