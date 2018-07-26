RAB-тарифы таки могут ввести: подорожает ли электричество

Осенью украинцев ждет очередная тарифная лихорадка. Обновленный состав Комиссии по энергетике и коммуслуг обещает представить доработанный проект стимулирующего тарифообразования – так называемых RAB-тарифов.

Глава Комиссии Оксана Кривенко признала, через новую методику цифры в платежках украинцев возрастут. Впрочем, надеется, только временно, чтобы потом снизиться благодаря повышению эффективности.

Эксперты же настаивают, без учета их замечаний, рынок новую цену на электричество не воспримет, ибо тарифы исключительно будут расти.

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Без увеличения тарифов нынешнюю разветвленную электросеть не сберечь. Поэтому, потребителей уже предупреждают: за электричество придется платить дороже.

К слову, что изменится в Украине с 1 августа и в течение месяца – читайте в материале Фактов ICTV.

Опубликовано Июль, 26 в 21:45



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