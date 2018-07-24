Рада на каникулах – люди умирают. Деньги на спасение онкобольных за рубежом кончились

Эта история повторяется из года в год. Уже закончились 389 млн гривен, которые государство дает на лечение за рубежом наших тяжелобольных, которым не могут помочь в Украине. В Министерстве здравоохранения говорят – в очереди на терапию за рубежом 46 человек, отправили с начала года – 148.

В круг счастливчиков не успел попасть 28-летний Эдуард Витошинский. У него рак крови и нужна пересадка костного мозга за рубежом, потому что в Украине ее не делают.

Но Минздрав не даст денег, как бы его не просили. У чиновников формальные отписки, мол, только сейчас обратились к Минфину о выделении дополнительных средств.

Мама больного говорит, времени на бюрократические переписки у ее сына нет, лечить надо немедленно.

Почему МОЗ не спешит – вероятно из-за равнодушия, считает глава общественной организации За трансплантацию Юрий Андреев. Ведь в прошлом году подобная проблема тоже была – деньги закончились летом и успели до парламентских каникул выделить дополнительно почти 300 млн.

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А еще с февраля в Верховной Раде пролежал соответствующий законопроект, который проигнорировал бюджетный комитет.

В прошлом году из-за такого промедления не дождались в очереди помощи и умерли 17 человек, а в этом году уже двое, говорит Андреев. Сейчас в списке 21 человек с раком, остальные – с другими болезнями.

Пересадка костного мозга скорее всего понадобится и 25-летнему грузчику машинисту Андрею из Киевщины, который с декабря болеет раком.

Его семья уже попродавала все что могла – ради 6-ти курсов химиотерапии. Собственно, как все свои сбережения потратила и семья Витошинского.

Вероятно, если бы чиновники и депутаты чаще смотрели в глаза своим больным соотечественникам, возможно тогда бы принимали разумные и своевременные решения.

К слову, ученые пришли к выводу, что привычка поздно ужинать может повысить риск развития онкологических заболеваний.

Опубликовано Июль, 24 в 12:16



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