Радио в Украине: почему слушают и популярные радиостанции

Студия одной из самой популярной радиостанции страны – Хіт FM с покрытием более 85% территории государства. В эфире шоу, с которым каждое утро просыпаются миллионы украинцев – Хэппи Ранок.

Но при том, что шоу уже более десяти лет, его сторонников только больше. Залог популярности радио в эпоху интернета, прежде всего это качественная музыка. Чтобы выпустить ее в эфир сначала тестируют на живой аудитории.

Кроме музыки утренние шоу любят, за точные и легкие шутки и интерактивность.

Звонят на радио и мужчины, и женщины. Возраст и профессия не имеют значения. Это может быть и дворник и прокурор.

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Аудитория очень требовательна – говорят ведущие. Но имея десятилетний опыт работы на радио, быть в тонусе на рассвете, чтобы дарить утренний позитив непросто – говорит ведущая Юлия Карпова.

В каждом городе есть своя любимая региональная радиостанция. Львовская волна, ей уже 26 лет, это – первое радио города Льва во времена независимости. Ее слушают те, кто любит украинские хиты. Еще до внедрения квот, львиная доля песен в эфире были украиноязычными.

За более чем 100 лет радио не теряет своей популярности. Например, Хіт FM ежедневно слушает 3 млн украинцев. Традиционно в то время, когда едут на работу и возвращаются домой. Женщины на кухне, мужчины, когда возятся в гараже или на даче. Для молодежи радио это фон для обучения или перекуса.

К слову, счастье человеку приносит “покой ума”. Достичь его помогут сострадание и альтруизм, уверен Далай-лама.

Опубликовано Июнь, 18 в 15:12



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