Советские раритеты и коллекции мотоциклов: мотоклуб в Косово
Он местный двигатель мотокультуры. Василий почти 40 лет назад основал в Косово две секции мотоспорт и автоспорт. Он не только тренирует детей, но и собственноручно восстанавливает раритетные авто и мототехнику. А его мотоклуб известен далеко за пределами Украины.
В его коллекции – чешские, австрийские, немецкие и советские раритеты. Собранной технике более полувека. И вся на ходу. Василий собирает ее и реставрирует.
Местный мотоклуб действует без государственной поддержки. Правда, дали помещение. Теперь это реставрационная мастерская, комната для совещаний и мини-музей.
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В мотоклубе сейчас 20 человек, которые не представляют своей жизни без мототехники, большинство действующие спортсмены. Несколько лет подряд клуб держится в тройке лучших в Украине.
К слову, в Винницкой области, бывшие АТОвци, создали центр физической подготовки и реабилитации.