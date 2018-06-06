Советские раритеты и коллекции мотоциклов: мотоклуб в Косово

Он местный двигатель мотокультуры. Василий почти 40 лет назад основал в Косово две секции мотоспорт и автоспорт. Он не только тренирует детей, но и собственноручно восстанавливает раритетные авто и мототехнику. А его мотоклуб известен далеко за пределами Украины.

В его коллекции – чешские, австрийские, немецкие и советские раритеты. Собранной технике более полувека. И вся на ходу. Василий собирает ее и реставрирует.

Местный мотоклуб действует без государственной поддержки. Правда, дали помещение. Теперь это реставрационная мастерская, комната для совещаний и мини-музей.

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В мотоклубе сейчас 20 человек, которые не представляют своей жизни без мототехники, большинство действующие спортсмены. Несколько лет подряд клуб держится в тройке лучших в Украине.

К слову, в Винницкой области, бывшие АТОвци, создали центр физической подготовки и реабилитации.

Опубликовано Июнь, 06 в 13:40



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