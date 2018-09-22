Рай для книголюбов: что представляют на львовском форуме издателей
На часах только десять, а в коридорах львовского дворца искусств уже блуждают книголюбы.
На форуме не только покупают, но и обсуждают новинки. Иногда даже с авторами и персонажами. Каратели. В книге львовский журналист и участник боевых действий Влад Якушев написал – что пережил на передовой.
И книга не столько о сражении, а о людях. Признается: написал, потому что пообещал собратьям. Они и стали героями произведения.
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Начнется ли другая война – между людьми и нечистью? Свой дебютный роман-детектив Лазарус представляет журналистка Светлана Тараторина. Сюжет переносит в Киев начала 20 века. Где бок о бок с горожанами живут чужие – упыри и оборотни.
Роман Лазарус завоевал первую премию на литературном конкурсе одного из издательств, которое и выпустило его в свет. Между тем во Львове гости литературного праздника завтра встретятся со звездным хирургом и автором медицинских бестселлеров – Генри Маршем.
К слову, 70 авторов и 3 этажа книг: как проходит форум издателей во Львове.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!