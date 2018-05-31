Раньше здесь была конюшня! Где и в каких условиях работают полицейские в Чернигове

Трещины в полу, стенах и на потолке, перекошеное здание, которое может в любой момент рухнуть – в таких условиях работает несколько сотен черниговских полицейских. Дом, в котором находится городской отдел полиции, несколько раз признавали аварийным и таким, что ремонту не подлежит.

Здесь ежедневно на рабочих местах – почти 300 полицейских.

Здание покрыто трещинами, на потолке, полу, стенах. В отделении начали закрывать кабинеты ради безопасности работников.

Прямо над дверью огромный проем, очень широк, в который очень просто бы поместился мяч. Сейчас отверстие закрыто цементным раствором. Но это временные меры, потому что оно надолго не сохранит прочность здания. И находиться здесь опасно.

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Дом построили 113 лет назад, тогда здесь была конюшня. После Второй мировой достроили несколько этажей, последнее десятилетие здесь работали правоохранители. Сейчас сооружение признали аварийным.

Трещины замазывают цементным раствором, но понимают, что надолго это не спасет. Чтобы мебель держались на кривой полу более-менее ровно, подкладывают деревянные брусья. Чтобы не оказаться под завалами, ситуацию контролируют с помощью маячков.

Куда переедут полицейские в горсовете еще не определили. Среди предложенных помещений – институт геологоразведки или в городскую налоговую инспекцию. Но окончательный вариант еще не выбрали, ведь надо учесть, где разместить оружие, секретные документы и следственно-оперативные группы. Они должны быть в центре, чтобы оперативно выезжать на вызовы.

К слову, на бывшем карьере по добыче песка возле села Садовое Близнюковского района Харьковской области сегодня около 11.00 погиб 18-летний парень.

Опубликовано Май, 31 в 11:46



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