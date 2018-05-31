Ранняя черешня – как выбрать, насколько безопасна и цены

Мелитополь – столица украинской черешни. И почвы, и климат здесь – лучшие для этих плодов. Поэтому черешневые сады есть едва ли не у каждого. У Галины они раскинулись на 150 га.

И хотя черешня мельче, чем в прошлом году, зато слаще. А еще, говорит фермер, безопасная. Обрабатывают ее препаратами от вредителей, только за 2 недели до сбора и под строгим контролем агрономов.

Килограмм такой черешни перекупщикам продают по 18 грн. На местном рынке можно найти еще дешевле. Все зависит от сорта и величины. Приусадебная – по 15, 25 грн, чем больше, тем дороже.

А это уже черешневые сады Буковины. Госпожа Зина срывает самый популярный в Украине сорт – Валерий Чкалов. Она темно красная, сочная и мясистая. Оптовая цена на эту черешню здесь стартует от 12 грн за кг. Раннюю садоводы уже почти распродали.

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В этом саду выращивают 2 сорта. Адмиральскую, а также Генеральскую. Одна темно-красная, вторая светло-желтая с красным бочком. Но и та, и та сладкая и вкусная, убеждает хозяин. Правда, на продажу пойдет не все.

Черешню продают перекупщикам. Оптовые цены меняются чуть ли не ежедневно. Сейчас партию сдали всего лишь по 8 грн. Но о таких ценах в Киеве только мечтают. В столицу черешня, преодолев несколько км, доезжает иногда в десять раз дороже.

Вкусная, но безопасная ли? Распознать среди такого количества черешен экологически чистую очень сложно. Следует обязательно спрашивать документ о прохождении лабораторной проверки.

Но похвастаться таким на стихийном рынке могут далеко не все. Диетологи рекомендуют для безопасности замачивать черешню в воде, хотя бы на 20-30 мин. А еще, съедать не более 300 гр за один раз.

Ну а продавцы прогнозируют, уже через неделю – две черешни будет больше, она будет и безопаснее и дешевле.

К слову, Факты писали, как выбрать безопасную ягоду.

Опубликовано Май, 31 в 19:26



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