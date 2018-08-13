Ранняя диагностика слуха у детей: проект Ирины Лысенко в Новых лидерах
Новые идеи, которые меняют мир: участница проекта Новые лидеры Ирина Лысенко хочет, чтобы во всех областях Украины появились приборы ранней диагностики слуха у новорожденных.
Она знает, как это важно, потому что сталкивалась с этой проблемой и убеждена, так можно помочь многим детям. Ведь часто, к сожалению, родители малышей узнают о глухоте слишком поздно – так теряют время.
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Четыре из тысячи украинцев рождаются с недостатками слуха. Причем 90% из них – появляются в здоровых семьях и лишь 10% этот недостаток наследуют.
Нужно создать реестр глухих и обязательно помочь с сурдологами в областях – ведь специалистов там очень мало.
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