Факты / Видео / Нові лідери / Ранняя диагностика слуха у детей: проект Ирины Лысенко в Новых лидерах/

Ранняя диагностика слуха у детей: проект Ирины Лысенко в Новых лидерах

Новые идеи, которые меняют мир: участница проекта Новые лидеры Ирина Лысенко хочет, чтобы во всех областях Украины появились приборы ранней диагностики слуха у новорожденных.

Она знает, как это важно, потому что сталкивалась с этой проблемой и убеждена, так можно помочь многим детям. Ведь часто, к сожалению, родители малышей узнают о глухоте слишком поздно – так теряют время.

Смотрите: Привлечь людей к развитию своих сел: проект Виталия Жеганского в Новых лидерах

Четыре из тысячи украинцев рождаются с недостатками слуха. Причем 90% из них – появляются в здоровых семьях и лишь 10% этот недостаток наследуют.

Нужно создать реестр глухих и обязательно помочь с сурдологами в областях – ведь специалистов там очень мало.

Ранее Факты ICTV писали, как обновить политическую элиту – проект Павла Грабского.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие видео

Привлечь людей к развитию своих сел: проект Виталия Жеганского в Новых лидерах
Помощь в выборе профессии и поощрение – проект Дмитрия Ковбасюка в Новых лидерах
Реконструкция центрального парка Днепра: проект Сергея Головацкого в Новых лидерах
Украинская платформа 3D-моделей: проект Анастасии Гаврилюк в Новых лидерах
Как остановить трудовую миграцию – проект Романа Григоришина в Новых лидерах
Как обновить политическую элиту: проект Павла Грабского в Новых лидерах
Больше женщин во власти – проект Анны Давыденко в Новых лидерах
Уникальные места Украины, которых не найти в интернете: проект Руслана Борта в Новых лидерах

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка