Rapid Trident 2018: танковые маневры, водные преграды и освобождения территорий

Танковые маневры, преодоление водной преграды и освобождения территории от захватчика. Самые масштабные международные учения Rapid Trident перешли к активному – практической фазе.

На Яворивском полигоне на Львовщине, съехались почти 2,5 тысячи военнослужащих из 14 стран мира. Вместе с украинскими военными они отрабатывают боевую тактику и делятся приобретенным опытом.

Армейцы своей работой довольны. Говорят, показательные учения максимально приближены к боевым.

Организаторы учений убеждены, такие навыки помогут воинам в дальнейшем лучше выполнять боевые задачи на Востоке Украины.

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Масштабные военные учения стартовали в начале этой недели. В них принимают участие более 2,5 тысячи воинов и 350 единиц техники. С украинской стороны задействовали армейцев 54-й отдельной механизированной бригады, пограничников, бойцов Национальной гвардии и Управления госохраны. Вместе с ними совершенствуют боевое мастерство воины из Америки, Германии, Польши и Молдовы.

Напомним, окраины Горловки остаются одной из самых горячих участков фронта. Здесь кремлевские наемники палят по нашим позициям из пулеметов и гранатометов.

Опубликовано Сентябрь, 06 в 20:06



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