Реакция на “убийство” Бабченко: что пишут СМИ и соцсети
Впервые за 2 тысячи лет воскресение всколыхнуло украинский интернет.
Последние сутки соцсети бурно обсуждали убийство журналиста Аркадия Бабченко, искали концы в Российской Федерации и позорили отечественных правоохранителей.
Ни одно СМИ не проигнорировало смерть коллеги.
Смотрите: Видео того, как Бабченко появился на брифинге СБУ
Но СБУ ошеломила всех – убийство военного корреспондента – это инсценировка. Это породило не меньшую волну постов в соцсетях.
К слову, как СБУ задерживала заказчика “убийства” Бабченко.
2018-05-30Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.