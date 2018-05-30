Реакция на “убийство” Бабченко: что пишут СМИ и соцсети

Впервые за 2 тысячи лет воскресение всколыхнуло украинский интернет.

Последние сутки соцсети бурно обсуждали убийство журналиста Аркадия Бабченко, искали концы в Российской Федерации и позорили отечественных правоохранителей.

Ни одно СМИ не проигнорировало смерть коллеги.

Смотрите: Видео того, как Бабченко появился на брифинге СБУ

Но СБУ ошеломила всех – убийство военного корреспондента – это инсценировка. Это породило не меньшую волну постов в соцсетях.

К слову, как СБУ задерживала заказчика “убийства” Бабченко.

Опубликовано Май, 30 в 22:02



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