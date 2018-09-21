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Рейды на Полтавщине: кто и почему у фермеров отбирает урожай

Жатва в разгаре – активизировались рейдеры. Силой отбирают урожай, отжимают сельхозпредприятия по проверенной схеме.

Однажды утром его владелец узнает, что он уже не имеет никакого отношения к своему хозяйству. И об этом странным образом есть запись в государственном реестре. Пока ошарашенный человек выясняет обстоятельства этих изменений, так называемые новые владельцы, тем временем захватывают предприятие.

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Так за ночь изменились руководители Агрофирмы Славутич на Полтавщине. Но ее владелец вовремя увидел изменения в госреестре, ситуацию удалось исправить, но надолго ли.

Ранее Факты ICTV писали, почему фермеры не могут заработать на урожае яблок.

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